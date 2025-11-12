В Норвегии против использования суверенного фонда для гарантий кредита ЕС для Украины

Норвегия может поддержать план Европейского Союза по использованию замороженных российских активов для Украины, но не будет использовать для этого свой суверенный фонд.

Как пишет "Европейская правда", об этом в интервью NRK сообщил министр финансов Норвегии Йенс Столтенберг.

По словам Столтенберга, Норвегия, которая не является членом ЕС, уже делает значительные финансовые взносы в пользу Украины и также может потенциально принять участие в планах ЕС по кредиту, но не будет предоставлять гарантий самостоятельно.

"Были некоторые идеи, что Норвегия должна гарантировать всю сумму, 1,6 триллиона норвежских крон (159 млрд долларов), но это не вариант", – сказал он.

Глава норвежского Минфина добавил, что решение будет принято с учетом того, каким будет финальное решение ЕС по кредиту.

Министры финансов стран ЕС в четверг должны обсудить способы предоставления Украине 130-140 млрд евро путем использования замороженных российских активов.

Бельгия, где расположена компания Euroclear, которая хранит большую часть российских активов, выступила против идеи использования замороженных средств, опасаясь судебных исков со стороны Москвы.

Чтобы выйти из тупика, некоторые члены парламента Норвегии предложили, чтобы суверенный фонд страны – крупнейший в мире с активами более 2 трлн долларов – предоставил гарантию, которая покрывала бы потенциальную юридическую ответственность.

Ранее в ЕС заверили, что вопрос использования замороженных активов России для финансовой поддержки Украины остается на повестке дня, а окончательное решение будет принято в декабре 2025 года.