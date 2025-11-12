П’ятеро депутатів від керівної партії Молдови складають мандати

П’ять депутатів від керівної партії Молдови "Дія і солідарність" PAS вирішили відмовитися від мандатів у парламенті.

Про це повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда".

Лідер PAS Ігор Гросу після засідання фракції 12 листопада повідомив, що п’ятеро обраних депутатів від партії відмовляються від своїх мандатів.

"Зараз останній тиждень, коли депутати мають визначитися – залишатись у парламенті чи повернутися на посади, які вони обіймали до затвердження виборів. Після тривалих обговорень ми вирішили, що частина наших колег повернуться до попередньої роботи, яку виконували до виборчої кампанії", – повідомив Гросу.

Від депутатських мандатів відмовляються Роман Кожухар, Ніколає Дрегенел, Марія Акбаш, Константин Кеяну і Віорел Бостан.

Гросу зазначив, що у партії "хотіли би, щоб вони залишились у парламенті, але поважають їхнє рішення". Замість них ці посади замістять інші політики з партійного списку – Анна Оглінда, Володимир Русу, Василе Порцевський, Олег Канацуй та Єфимія Бандалак.

Як повідомляє Nokta, днями до Акбаш – єдиної кандидатки з Гагаузії у списку PAS – з’явились питання через нібито виплату коштів її компанії особами, пов’язаними з олігархом-втікачем Іланом Шором. Вона зі свого боку стверджує, що не знає цих осіб і це не було фінансовою підтримкою від Шора. Наразі невідомо, чи є зв'язок між оприлюдненням цієї інформації та рішенням депутатки скласти мандат.

Нагадаємо, 1 листопада у Молдові почав роботу новий уряд. Детальніше про це – у матеріалі "ЄвроПравди": "Український" прем'єр та зміни щодо Придністров'я: чого чекати від нового уряду Молдови.