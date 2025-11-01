У Молдові склав присягу новий уряд

Уряд Молдови на чолі з Александру Мунтяну у суботу склав присягу, що знаменує офіційний початок його роботи.

Як пише "Європейська правда", церемонія транслювалась на Facebook молдовської президентки Маї Санду.

Церемонія складання присяги Мунтяну та його міністрами відбулась у присутності Санду та Ігоря Гросу – спікера парламенту Молдови, де напередодні висловили вотум довіри уряду.

У своїй промові президентка Молдови зазначила, що новий уряд повинен довести до кінця вже розпочаті реформи та програми, які допоможуть країні на шляху до вступу в ЄС.

"Нам потрібні сміливі заходи, які забезпечать розвиток економіки... всі цілі можуть бути досягнуті, тільки якщо ми скористаємося історичним шансом, який надає ЄС", – сказала вона.

Минулого тижня президентка Молдови Мая Санду офіційно висунула у прем’єри бізнесмена Александру Мунтяну, який понад 20 років проживає в Україні.

Згодом у Молдові оприлюднили склад майбутнього уряду.

