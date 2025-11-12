Пятеро депутатов от правящей партии Молдовы сдают мандаты

Пять депутатов от правящей партии Молдовы "Действие и солидарность" PAS решили отказаться от мандатов в парламенте.

Об этом сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда".

Лидер PAS Игорь Гросу после заседания фракции 12 ноября сообщил, что пятеро избранных депутатов от партии отказываются от своих мандатов.

"Сейчас последняя неделя, когда депутаты должны определиться – оставаться в парламенте или вернуться к должностям, которые они занимали до утверждения результатов выборов. После долгих обсуждений мы пришли к выводу, что часть наших коллег вернется к прежней работе, которую выполняли до избирательной кампании", – сообщил Гросу.

От депутатских мандатов отказываются Роман Кожухарь, Николае Дрегенел, Мария Акбаш, Константин Кеяну и Виорел Бостан. Гросу отметил, что в партии "хотели бы, чтобы они остались в парламенте, но уважают их решение".

Вместо них эти должности заместят другие политики из партийного списка – Анна Оглинда, Владимир Русу, Василе Порцевский, Олег Канацуй и Ефимия Бандалак.

Как сообщает Nokta, на днях к Акбаш – единственной кандидатке из Гагаузии в списке PAS – появились вопросы из-за якобы выплаты средств ее компании лицами, связанными с беглым олигархом Иланом Шором. Она со своей стороны утверждает, что не знает этих лиц и это не было финансовой поддержкой от Шора. Пока неизвестно, есть ли связь между обнародованием этой информации и решением депутата сложить мандат.

