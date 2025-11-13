Іспанія оштрафувала X на 5 мільйонів євро за рекламу криптовалюти

Іспанський регулятор цінних паперів заявив у четвер, що оштрафував соціальну мережу X на п'ять мільйонів євро за недотримання правил, що регулюють рекламу фінансових продуктів, включаючи криптовалюти.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє AFP.

В офіційному бюлетені CNMV (іспанський державний орган, який є регулятором фондового ринку) зазначила, що штраф у розмірі 5,8 мільйона доларів (близько 5 мільйонів євро) був накладений за "дуже серйозне тривале порушення".

Регулятор розпочав розслідування в листопаді 2023 року після виявлення на X реклами, яку просувала неавторизована фінансова компанія Quantum AI, що займалася маркетингом криптовалют.

Ці публікації порушували норму, введену в березні 2023 року, яка вимагає від вебсайтів, ЗМІ та соціальних мереж краще контролювати рекламу фінансових продуктів, зазначила CNMV.

Згідно з цими правилами, онлайн-платформи в Іспанії зобов'язані перевіряти, чи не знаходяться рекламодавці в списках незаконних компаній і чи мають вони дозвіл на надання фінансових послуг, заявив у листопаді 2023 року під час оголошення про розслідування Родріго Буенавентура, який на той час був президентом CNMV.

Нагадаємо, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн попередила великі технологічні компанії – зокрема X, Meta, Apple і TikTok, – що Європейський Союз готовий повністю застосовувати свої цифрові закони незалежно від того, хто керує цими фірмами або де вони базуються.