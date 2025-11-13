Испания оштрафовала X на 5 миллионов евро за рекламу криптовалюты

Испанский регулятор ценных бумаг заявил в четверг, что оштрафовал социальную сеть X на пять миллионов евро за несоблюдение правил, регулирующих рекламу финансовых продуктов, включая криптовалюты.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает AFP.

В официальном бюллетене CNMV (испанский государственный орган, являющийся регулятором фондового рынка) отметила, что штраф в размере 5,8 миллиона долларов (около 5 миллионов евро) был наложен за "очень серьезное длительное нарушение".

Регулятор начал расследование в ноябре 2023 года после обнаружения на X рекламы, которую продвигала неавторизованная финансовая компания Quantum AI, занимавшаяся маркетингом криптовалют.

Эти публикации нарушали норму, введенную в марте 2023 года, которая требует от веб-сайтов, СМИ и социальных сетей лучше контролировать рекламу финансовых продуктов, отметила CNMV.

Согласно этим правилам, онлайн-платформы в Испании обязаны проверять, не находятся ли рекламодатели в списках незаконных компаний и имеют ли они разрешение на предоставление финансовых услуг, заявил в ноябре 2023 года во время объявления о расследовании Родриго Буэнавентура, который на тот момент был президентом CNMV.

Напомним, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен предупредила крупные технологические компании – в частности X, Meta, Apple и TikTok, – что Европейский Союз готов полностью применять свои цифровые законы независимо от того, кто управляет этими фирмами или где они базируются.