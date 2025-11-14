Молдова очолила Раду Європи на пів року, Україна в пріоритеті

Молдова 14 листопада перебрала на себе головування в Раді Європи на пів року та презентувала свою програму з ключовими цілями.

Про це йдеться на сайті, присвяченому молдовському головуванню, повідомляє "Європейська правда".

Молдова перейняла ротаційне головування в Комітеті міністрів Ради Європи від Мальти на засіданні представників 46 держав-членів організації.

Заступник прем'єр-міністра та міністр закордонних справ Молдови Міхай Попшой окреслив пріоритети молдовського головування на наступні шість місяців.

Молдова буде керуватися трьома основними пріоритетами, перший з яких – підтримка України та притягнення до відповідальності за злочин агресії Росії.

Також Молдова буде підтримувати роботу над новим демократичним пактом для Європи.

Останнім пунктом країна виокремила посилення реакції на дезінформацію, включно із "іноземною маніпуляцією інформацією та втручанням".

Відповідно до цих пріоритетів та основних цінностей Ради Європи, Молдова зосередиться на:

імплементації системи Європейської конвенції з прав людини та кіберзлочинності;

місцевій демократії, ЗМІ та молоді;

соціальних правах, правах дітей та імплементації Стамбульської конвенції про запобігання та боротьбу з насильством щодо жінок та домашнім насильством.

Нещодавно генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе у 30-ту річницю вступу України до Ради Європи заявив, що війна в Україні стала випробуванням для всієї Європи, а також наголосив на солідарності з українцями та підтримці їхнього шляху до миру й відновлення.

