Молдова возглавила Совет Европы на полгода, Украина в приоритете

14 ноября Молдова приняла на себя председательство в Совете Европы на полгода и представила свою программу с ключевыми целями.

Об этом говорится на сайте, посвященном молдовскому председательству, сообщает "Европейская правда".

Молдова приняла ротационное председательство в Комитете министров Совета Европы от Мальты на заседании представителей 46 государств-членов организации.

Заместитель премьер-министра и министр иностранных дел Молдовы Михай Попшой обозначил приоритеты молдовского председательства на следующие шесть месяцев.

Молдова будет руководствоваться тремя основными приоритетами, первый из которых – поддержка Украины и привлечение к ответственности за преступление агрессии России.

Также Молдова будет поддерживать работу над новым демократическим пактом для Европы.

Последним пунктом страна выделила усиление реакции на дезинформацию, включая "иностранную манипуляцию информацией и вмешательство".

В соответствии с этими приоритетами и основными ценностями Совета Европы, Молдова сосредоточится на:

имплементации системы Европейской конвенции по правам человека и киберпреступности;

местной демократии, СМИ и молодежи;

социальных правах, правах детей и имплементации Стамбульской конвенции о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием.

Недавно генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе в 30-ю годовщину вступления Украины в Совет Европы заявил, что война в Украине стала испытанием для всей Европы, а также подчеркнул солидарность с украинцами и поддержку их пути к миру и восстановлению.

