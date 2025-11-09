Генсек Ради Європи з нагоди 30-річчя членства України: підтримка України – пріоритет

Генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе у 30-ту річницю вступу України до Ради Європи заявив, що війна в Україні стала випробуванням для всієї Європи, а також наголосив на солідарності з українцями та підтримці їхнього шляху до миру й відновлення.

Про це йдеться в його офіційній заяві, яку опублікувала Рада Європи, пише "Європейська правда".

У неділю, 9 листопада, Берсе заявив, що 30 років тому, коли Україна вступила до Ради Європи – то були інша Україна, а також інша Європаю

"Демократія здавалася нестримною. Свобода і незалежність охоплювали весь наш континент. Три десятиліття по тому війна повернулася до Європи, і чоловіки, жінки та діти України заплатили за це високу ціну", – зазначив він.

Берсе наголосив, що ця річниця є нагодою вшанувати мужність українців, а також підтвердити європейську солідарність і "взяти на себе зобов’язання як європейці будувати справедливий і тривалий мир в Україні".

"Сила Європи полягає не в владі над іншими, а в принципах, за якими ми живемо разом. Рада Європи сприяє підвищенню відповідальності за Україну", – сказав він.

Відтак генсек Ради Європи зазначив, що реєстр збитків вже працює, а незабаром, за його словами, буде створено Міжнародну комісію з претензій.

"Довга, терпляча робота з відновлення вже розпочалася, навіть попри те, що бойові дії на фронті тривають. Рада Європи зміцнює основи демократичної безпеки через судові реформи, антикорупційні заходи та вільні і чесні вибори. Це невід’ємна частина найамбітнішого Плану дій в нашій історії", – наголосив він.

Відтак він додав, що майбутнє України – це майбутнє Європи.

"Ювілеї нагадують нам, хто ми є і за що ми боремося. Україна залишається нашим головним пріоритетом. Рада Європи з вами. У найважчі часи", – підсумував Берсе.

Наприкінці жовтня Берсе заявив, що "шокований і засмучений" убивством у Краматорську Губанової та Кармазіна з телеканалу Freedom, "який висвітлює роботу Ради Європи щодо підзвітності в Україні".

Журналістка Freedom Олена Губанова і оператор Євген Кармазін загинули внаслідок удару ворожого БпЛА "Ланцет" у Краматорську Донецької області.