Зеленського чекають в Іспанії 18 листопада

Новини — П'ятниця, 14 листопада 2025, 21:04 — Олег Павлюк

Президент України Володимир Зеленський здійснить візит до Іспанії у вівторок, 18 листопада.

Як пише "Європейська правда", про це свідчить графік Конгресу депутатів – нижньої палати парламенту Іспанії.

Згідно з графіком, Зеленського очікують в іспанському парламенті о 9:30 за місцевим часом у вівторок. Також заплановані зустрічі глави держави з іспанськими депутатами.

Востаннє Зеленський був в Іспанії у травні 2024 року, де підписав разом із премʼєр-міністром Педро Санчесом двосторонню угоду про безпеку та оборону.

Повідомлялось, що президент України планував відвідати Іспанію у травні 2025-го, але скасував візит через ситуацію на фронті.

Тим часом перед Іспанією, 17 листопада, Володимир Зеленський має приїхати до Франції, де його прийме президент Емманюель Макрон.

