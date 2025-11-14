Зеленского ждут в Испании 18 ноября
Президент Украины Владимир Зеленский посетит Испанию во вторник, 18 ноября.
Как пишет "Европейская правда", об этом свидетельствует график Конгресса депутатов – нижней палаты парламента Испании.
Согласно графику, Зеленского ожидают в испанском парламенте в 9:30 по местному времени во вторник. Также запланированы встречи главы государства с испанскими депутатами.
Последний раз Зеленский был в Испании в мае 2024 года, где подписал вместе с премьер-министром Педро Санчесом двустороннее соглашение о безопасности и обороне.
Сообщалось, что президент Украины планировал посетить Испанию в мае 2025 года, но отменил визит из-за ситуации на фронте.
Между тем перед Испанией, 17 ноября, Владимир Зеленский должен приехать во Францию, где его примет президент Эмманюэль Макрон.