Зеленского ждут в Испании 18 ноября

Президент Украины Владимир Зеленский посетит Испанию во вторник, 18 ноября.

Как пишет "Европейская правда", об этом свидетельствует график Конгресса депутатов – нижней палаты парламента Испании.

Согласно графику, Зеленского ожидают в испанском парламенте в 9:30 по местному времени во вторник. Также запланированы встречи главы государства с испанскими депутатами.

Последний раз Зеленский был в Испании в мае 2024 года, где подписал вместе с премьер-министром Педро Санчесом двустороннее соглашение о безопасности и обороне.

Сообщалось, что президент Украины планировал посетить Испанию в мае 2025 года, но отменил визит из-за ситуации на фронте.

Между тем перед Испанией, 17 ноября, Владимир Зеленский должен приехать во Францию, где его примет президент Эмманюэль Макрон.