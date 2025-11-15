Трамп розхвалив Орбана за відмову приймати мігрантів

Президент США Дональд Трамп розхвалив угорського прем’єра Віктора Орбана, який відмовляється приймати мігрантів.

Про це Трамп заявив в інтерв’ю GB News, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначив американський президент, Орбана "ненавидять інші лідери", але, за його словами, він "робить приголомшливу роботу".

"Знаєте, скільки людей він впустив до своєї країни? Нуль. І у нього немає жодних проблем. Він прийняв кількох українців, знаєте, із зони військових дій, але в основному нікого. Знаєте, українці, вони вписуються в оточення", – сказав Трамп.

Крім того, за словами Трампа, "чудову роботу" зробила Польща.

"Польща була чудовою. А людина, яка виграла вибори (Кароль Навроцький. – Ред.), яка була фантастичною, навіть не очікувала, що наблизиться до перемоги… Він буде чудовим президентом. Але Польща не приймає людей. Є країни, які просто відмовляються це робити", – додав він.

У цьому ж інтерв’ю Трамп поскаржився, що Європа "вже не та", оскільки масова міграція продовжує охоплювати континент.

Нагадаємо, влітку Трамп під час свого візиту до Шотландії заявив, що імміграція "вбиває Європу".