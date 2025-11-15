Трамп расхвалил Орбана за отказ принимать мигрантов

Президент США Дональд Трамп расхвалил венгерского премьера Виктора Орбана, который отказывается принимать мигрантов.

Об этом Трамп заявил в интервью GB News, сообщает "Европейская правда".

Как отметил американский президент, Орбана "ненавидят другие лидеры", но, по его словам, он "делает потрясающую работу".

"Знаете, сколько людей он впустил в свою страну? Ноль. И у него нет никаких проблем. Он принял нескольких украинцев, знаете, из зоны военных действий, но в основном никого. Знаете, украинцы, они вписываются в окружение", – сказал Трамп.

Кроме того, по словам Трампа, "замечательную работу" проделала Польша.

"Польша была великолепна. А человек, который выиграл выборы (Кароль Навроцкий. – Ред.), который был фантастическим, даже не ожидал, что приблизится к победе... Он будет великолепным президентом. Но Польша не принимает людей. Есть страны, которые просто отказываются это делать", – добавил он.

В этом же интервью Трамп пожаловался, что Европа "уже не та", поскольку массовая миграция продолжает охватывать континент.

Напомним, летом Трамп во время своего визита в Шотландию заявил, что иммиграция "убивает Европу".