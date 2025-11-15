Трамп каже, що Європа "вже не та" через міграцію
Новини — Субота, 15 листопада 2025, 12:24 —
Президент США Дональд Трамп поскаржився, що Європа "вже не та", оскільки масова міграція продовжує охоплювати континент.
Як повідомляє "Європейська правда", про це американський президент заявив в інтерв’ю GB News.
За словами Трампа, йому "сумно бачити, що сталося в Європі з імміграцією".
"Якщо подивитися, то Європа вже не та. Я не можу сказати, що це стосується всіх місць, але майже всіх. Є пара винятків", – додав він.
Нагадаємо, влітку Трамп під час свого візиту до Шотландії заявив, що імміграція "вбиває Європу".
Він також радив прем'єр-міністру Великої Британії Кіру Стармеру знизити податки, скоротити імміграцію і побороти злочинність в країні.
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Реклама: