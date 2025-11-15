Трамп каже, що Європа "вже не та" через міграцію

Президент США Дональд Трамп поскаржився, що Європа "вже не та", оскільки масова міграція продовжує охоплювати континент.

Як повідомляє "Європейська правда", про це американський президент заявив в інтерв’ю GB News.

За словами Трампа, йому "сумно бачити, що сталося в Європі з імміграцією".

"Якщо подивитися, то Європа вже не та. Я не можу сказати, що це стосується всіх місць, але майже всіх. Є пара винятків", – додав він.

Нагадаємо, влітку Трамп під час свого візиту до Шотландії заявив, що імміграція "вбиває Європу".

Він також радив прем'єр-міністру Великої Британії Кіру Стармеру знизити податки, скоротити імміграцію і побороти злочинність в країні.