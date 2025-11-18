Бельгія закупить у Латвії дрони-перехоплювачі після інцидентів з невідомими безпілотниками

Бельгія закупить дрони-перехоплювачі у латвійської компанії після серії вторгнень невідомих безпілотників, які порушили роботу аеропортів, військових баз і атомної електростанції.

Про це заявив міністр оборони Бельгії Тео Франкен, якого цитує Reuters, повідомляє "Європейська правда".

У понеділок Франкен перебував з візитом в латвійській столиці Ризі, в ході якого була підписана угода з латвійською компанією Origin Robotics про придбання її автономних дронів "Blaze", які можуть використовуватися для виявлення та знищення ворожих БпЛА.

"За кілька тижнів у нас також з'являться ці антидронові засоби, які зміцнять наші можливості", – написав він у X, додавши фотографію, на якій він тримає один із дронів на заводі компанії.

Andris Spruds/Х

Окремо у бельгійському Міноборони заявили, що угода про постачання дронів-перехоплювачів була частиною пакета заходів щодо боротьби з дронами вартістю 50 мільйонів євро.

Як зазначив Франкен, в кінцевому підсумку планується інвестувати 500 мільйонів євро в набагато більший пакет заходів боротьби з дронами, що включає передові радіолокаційні системи і розширені можливості зі створення перешкод. Він не сказав, коли це буде завершено.

Зазначимо, впродовж останніх тижнів кількість інцидентів із дронами збільшилася у Європі.

Зокрема, 10 листопада три безпілотники були помічені над атомною електростанцією Дул у Бельгії, перед тим через дрони зупиняли роботу аеропорту Льєжа.

Писали, що Велика Британія, Франція і Німеччина нададуть персонал і обладнання, щоб допомогти Бельгії протистояти вторгненням безпілотників навколо чутливих об'єктів.