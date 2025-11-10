У Бельгії невідомі дрони помітили над АЕС, знову зупиняв роботу аеропорт

Три безпілотники були помічені в неділю ввечері над атомною електростанцією Дул у Бельгії, перед тим через дрони зупиняли роботу аеропорту Льєжа

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RTBF.

Три безпілотники були помічені в неділю ввечері над атомною електростанцією Дул, повідомила компанія Engie в неділю незадовго до 22:00.

За словами прессекретаря Engie Еллен Смeeтс, ці безпілотники не вплинули на роботу станції. "Відповідні відомства продовжують стежити за ситуацією", – додала вона.

Поліцейський округ Схельдеваас заявив, що не бажає надавати коментарі.

Крім того, повітряний рух в аеропорту Льєжа був перерваний в неділю після того, як були помічені безпілотники, повідомляє компанія з управління повітряним рухом Skeyes.

Як підтвердив Крістіан Делькур, керівник відділу зв'язків з громадськістю аеропорту Льєжа, рух було призупинено після першого поміченого безпілотника близько 19:30 вечора. Згодом, близько 19:45, було помічено ще два дрони.

Повітряний рух відновився близько 20:25.

Минулого тижня безпілотники над аеропортом Льєжа фіксували майже щодня. Подібні перебої сталися в аеропорту Брюсселя у вівторок і четвер ввечері.

Протягом останніх кількох днів і тижнів безпілотники також регулярно з'являлися над різними військовими базами.

Велика Британія, Франція і Німеччина нададуть персонал і обладнання, щоб допомогти Бельгії протистояти вторгненням безпілотників навколо чутливих об'єктів.

Бельгійські спецслужби вважають, що за серією недавніх інцидентів з дронами стоїть іноземна держава – найімовірніше Росія.