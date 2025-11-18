Бельгия закупит в Латвии дроны-перехватчики после инцидентов с неизвестными беспилотниками

Бельгия закупит дроны-перехватчики у латвийской компании после серии вторжений неизвестных беспилотников, которые нарушили работу аэропортов, военных баз и атомной электростанции.

Об этом заявил министр обороны Бельгии Тео Франкен, которого цитирует Reuters, сообщает "Европейская правда".

В понедельник Франкен находился с визитом в латвийской столице Риге, в ходе которого было подписано соглашение с латвийской компанией Origin Robotics о приобретении ее автономных дронов "Blaze", которые могут использоваться для обнаружения и уничтожения вражеских БПЛА.

"Через пару недель у нас также появятся эти антидроновые средства, которые укрепят наши возможности", – написал он в X, добавив фотографию, на которой он держит один из дронов на заводе компании.

Andris Spruds/Х

Отдельно в бельгийском Минобороны заявили, что соглашение о поставке дронов-перехватчиков было частью пакета мер по борьбе с дронами стоимостью 50 миллионов евро.

Как отметил Франкен, в конечном итоге планируется инвестировать 500 миллионов евро в гораздо более крупный пакет мер по борьбе с дронами, включающий передовые радиолокационные системы и расширенные возможности по созданию помех. Он не сказал, когда это будет завершено.

Отметим, в течение последних недель количество инцидентов с дронами увеличилось в Европе.

В частности, 10 ноября три беспилотника были замечены над атомной электростанцией Дул в Бельгии, перед этим из-за дронов останавливали работу аэропортов Льежа и Брюсселя.

Писали, что Великобритания, Франция и Германия предоставят персонал и оборудование, чтобы помочь Бельгии противостоять вторжениям беспилотников вокруг чувствительных объектов.