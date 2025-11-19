У ЄС пропонують позбутись постійних нагадувань про cookie-файли на сайтах

Європейська комісія у середу запропонувала скасувати ключові правила щодо штучного інтелекту та конфіденційності даних у межах ширшої ініціативи зі скорочення бюрократії та підвищення конкурентоспроможності IT-сектора.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться в повідомленні Єврокомісії.

Серед запропонованих виконавчим органом ЄС заходів – надання компаніям більшої свободи у доступі до наборів даних для навчання моделей штучного інтелекту, зокрема й особистих даних.

Також Єврокомісія хоче надати компаніям додатковий час (до 16 місяців) для впровадження правил використання систем штучного інтелекту із високим рівнем ризику.

Крім того, пропонується оновити правила використання файлів cookie – невеликих текстових файлів, які складають профіль веб-активності людини для комерційних цілей.

"Зміни зменшать кількість спливних банерів cookie і дозволять користувачам надавати свою згоду одним кліком та зберігати свої налаштування cookie через центральні налаштування в браузерах та операційній системі", – йдеться в повідомленні.

Єврокомісія заявляє, що ці плани допоможуть європейським технологічним підприємствам наздогнати американських і китайських конкурентів та зменшити залежність від іноземних технологічних гігантів.

Регулювання технологічного сектора ЄС натрапили на опір з боку адміністрації президента США Дональда Трампа, а також з боку європейських підприємств та урядів, які скаржаться, що вони можуть завадити економічному зростанню.

Франція та Німеччина напередодні заявили, що підтримують ініціативу щодо спрощення цифрових правил ЄС.

У Євросоюзі у 2024 році набув чинності закон про штучний інтелект, який називають першим подібним регуляторним документом у світі.