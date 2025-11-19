В ЕС предлагают избавиться от постоянных напоминаний о cookie-файлах на сайтах

Европейская комиссия в среду предложила отменить ключевые правила по искусственному интеллекту и конфиденциальности данных в рамках более широкой инициативы по сокращению бюрократии и повышению конкурентоспособности IT-сектора.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в сообщении Еврокомиссии.

Среди предложенных исполнительным органом ЕС мер – предоставление компаниям большей свободы в доступе к наборам данных для обучения моделей искусственного интеллекта, в том числе и личных данных.

Также Еврокомиссия хочет предоставить компаниям дополнительное время (до 16 месяцев) для внедрения правил использования систем искусственного интеллекта с высоким уровнем риска.

Кроме того, предлагается обновить правила использования файлов cookie – небольших текстовых файлов, которые составляют профиль веб-активности человека для коммерческих целей.

"Изменения уменьшат количество всплывающих баннеров cookie и позволят пользователям предоставлять свое согласие одним кликом и сохранять свои настройки cookie через центральные настройки в браузерах и операционной системе", – говорится в сообщении.

Еврокомиссия заявляет, что эти планы помогут европейским технологическим предприятиям догнать американских и китайских конкурентов и уменьшить зависимость от иностранных технологических гигантов.

Регулирование технологического сектора ЕС натолкнулись на сопротивление со стороны администрации президента США Дональда Трампа, а также со стороны европейских предприятий и правительств, которые жалуются, что они могут помешать экономическому росту.

Франция и Германия накануне заявили, что поддерживают инициативу по упрощению цифровых правил ЕС.

В Евросоюзе в 2024 году вступил в силу закон об искусственном интеллекте, который называют первым подобным регуляторным документом в мире.