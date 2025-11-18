Франція та Німеччина підтримують ініціативу щодо спрощення цифрових правил ЄС

Єврокомісія за підтримки Франції та Німеччини планує пом’якшити правила щодо ШІ та даних, щоб зменшити навантаження на європейські компанії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Euronews.

Поки Єврокомісія готується спростити цифрове регулювання за допомогою нового плану, який мають презентувати у середу, Берлін тим часом провів масштабний саміт, присвячений цифровому суверенітету.

"Мені дуже цікаво, що принесе завтрашній день. Сподіваюся, це буде сміливий крок у правильному напрямку", – заявив міністр цифрової трансформації Німеччини Карстен Вільдбергер під час панельної дискусії у Берліні.

Єврокомісія протягом кількох місяців працює над новою пропозицією, яка має спростити регулювання, зменшити адміністративний тягар для бізнесу, особливо малого та середнього, що стикається зі складністю виконання норм ЄС, а також допомогти зберегти таланти в Європі та залишатися конкурентними у глобальній гонці.

За підтримки Франції та Німеччини Єврокомісія сподівається, що план цифрового спрощення, який оголосять у середу після місяців переговорів, дозволить "заощадити мільярди євро та стимулювати інновації".

Втім, текст пропозиції викликав скепсис серед прогресивних сил у Європарламенті та громадянському суспільстві, які вбачають у ньому демонтаж захисних механізмів.

Документ пропонує внести зміни до правил захисту даних та нещодавно ухваленого Акта про штучний інтелект.

За версією проєкту, правила для "високоризикових систем ШІ", які мали набути чинності у серпні 2026 року, можуть бути відкладені до грудня 2027-го. Єврокомісія пояснює це труднощами у формуванні необхідних стандартів.

Міністерка у справах ШІ та цифровізації Франції Анн Ле Енанф під час берлінського саміту заявила, що підтримує відтермінування.

"Акт про ШІ наразі містить надто багато невизначеностей. Вони сповільнюють нашу здатність до інновацій. США та Китай ведуть у гонці за ШІ. Ми просто не можемо дозволити собі обмежувати інноваційний потенціал наших компаній", – сказала вона.

Вільдбергер також підтвердив, що Німеччина підтримує відтермінування, додавши: "Світ рухається дуже швидко, тому ми маємо постійно переглядати правила". Він також зазначив, що віддає перевагу підходу "навчання через помилки".

