Ердоган закликав відновити переговори у Стамбулі та розширити їхній зміст

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган закликав до відновлення переговорів між Україною та Росією у Стамбулі, а також розширення їхньої тематики.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав за підсумками зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським в Анкарі.

Ердоган нагадав, що Туреччина прийняла загалом три раунди "мирних переговорів" між Україною та Росією, під час яких "вдалося досягти певного прогресу, зокрема у гуманітарних питаннях".

"Крім того, сторони змогли безпосередньо обговорити питання щодо припинення вогню, миру та інших військових аспектів. Ми розглядаємо всі ці кроки як цінні досягнення", – додав він.

Турецький президент сказав, що під час переговорів із Зеленським також виступив за продовження "стамбульського процесу" з "прагматичним та орієнтованим на результат підходом".

"Ми вважаємо доцільним, щоб "стамбульський процес" відновився з більш широким змістом і спрямувався на розв'язання проблем, що набули вже критичного характеру", – розповів Ердоган.

Напередодні Зеленський анонсував, що під час візиту до Туреччини проведе зустріч з Ердоганом щодо справедливого миру для України.

Також ЗМІ повідомляли, що адміністрація Трампа нібито таємно розробляє ідею нового плану припинення російсько-української війни та консультується для цього з Москвою.