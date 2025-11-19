Эрдоган призвал возобновить переговоры в Стамбуле и расширить их содержание

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал к возобновлению переговоров между Украиной и Россией в Стамбуле, а также к расширению их тематики.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Анкаре.

Эрдоган напомнил, что Турция приняла в общей сложности три раунда "мирных переговоров" между Украиной и Россией, в ходе которых "удалось достичь определенного прогресса, в частности в гуманитарных вопросах".

"Кроме того, стороны смогли непосредственно обсудить вопросы о прекращении огня, мире и других военных аспектах. Мы рассматриваем все эти шаги как ценные достижения", – добавил он.

Турецкий президент сказал, что во время переговоров с Зеленским также выступил за продолжение "стамбульского процесса" с "прагматичным и ориентированным на результат подходом".

"Мы считаем целесообразным, чтобы "стамбульский процесс" возобновился с более широким содержанием и был направлен на решение проблем, которые приобрели уже критический характер", – рассказал Эрдоган.

Накануне Зеленский анонсировал, что во время визита в Турцию проведет встречу с Эрдоганом по поводу справедливого мира для Украины.

Также СМИ сообщали, что администрация Трампа якобы тайно разрабатывает идею нового плана прекращения российско-украинской войны и консультируется для этого с Москвой.