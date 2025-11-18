Зеленський планує в Туреччині обговорити з Ердоганом "справедливий мир"

Президент Володимир Зеленський повідомив, що у середу під час візиту до Туреччини проведе зустріч з президентом Реджепом Таїпом Ердоганом щодо справедливого миру для України.

Про це глава держави сказав у вівторок на пресконференції у Мадриді, повідомляє "Європейська правда".

Президент підтвердив, що у середу проведе в Туреччині зустріч з Ердоганом.

"Ми будемо говорити з ним про максимальні можливості – як зробити так, щоб Україна отримала справедливий мир. Це, я думаю, буде достатньо предметна бесіда – може довга, може не дуже довга. Подивимось. У мене хороші відносини з президентом Туреччини", – сказав Зеленський.

Він не став згадувати про те, чи матиме завтра також зустріч зі спецпредставником президента США Стівом Віткоффом, про що повідомляло агентство Reuters. Але Зеленський сказав: "Будемо говорити. Маємо якісь позиції і сигнали від Сполучених Штатів. Подивимось завтра".

За даними агентства Bloomberg, глава МЗС Туреччини Хакан Фідан може передати результати переговорів у середу з Зеленським до Москви.