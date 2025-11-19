ЗМІ: США таємно консультуються з РФ щодо нового плану припинення війни в Україні

Адміністрація Трампа нібито таємно розробляє ідею нового плану припинення російсько-української війни та консультується для цього з Москвою.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Axios з посиланням на неназваних американських та російських посадовців.

Йдеться нібито про документ з 28 пунктів, натхненний успіхом Трампа у миротворчих спробах на Близькому Сході. Один з топпосадовців РФ сказав виданню, що "оптимістично налаштований" щодо шансів цієї ідеї.

Документ поділяється на умовних чотири розділи – про припинення бойових дій, безпекові гарантії, безпеку Європи та майбутнє відносин США з Росією і Україною.

Наразі журналістам невідомо, як у нарисі плану пропонують вирішувати найбільш чутливі питання, зокрема щодо українських територій, які встигла загарбати Росія, і тих, які проголосила "своїми" у конституції, не контролюючи їх.

Головним у процесі розробки плану нібито є спецпредставник Трампа Стів Віткофф, і він детально обговорює його з Кірілом Дмітрієвим – главою Російського фонду прямих інвестицій, якого Кремль активно долучає до переговорів довкола України.

Дмітрієв у спілкуванні з Axios у понеділок заявив, що три дні говорив з Віткоффом та іншими представниками американської сторони у Маямі 24-26 жовтня, та висловив оптимізм щодо шансів плану, тому що "має відчуття, що позицію Росії справді чують".

Також з’являлись повідомлення, що президент України Володимир Зеленський і Віткофф мають зустрітися у Туреччині під час візиту Зеленського 19 листопада, але поїздку нібито відклали.

На початку статті зазначають, що "поки невідомо, як Україна та її європейські партнери оцінять план", проте далі у тексті наводять слова неназваного українського посадовця, що Києву "відомо, що американці працюють над чимось".

Віткофф нібито обговорював його деталі з секретарем РНБО Рустемом Умєровим раніше цього тижня у Маямі.

Дмітрієв зі свого боку розповів Axios, що ключова ідея плану – нібито у тому, щоб "врахувати принципи, погоджені під час зустрічі Трампа і Путіна на Алясці" і на основі цього говорити про припинення війни в Україні та відновлення відносин між Росією і США і "врахування безпекових занепокоєнь Росії".

Зараз метою переговорних команд є формування письмового документа, що стане основою для майбутньої зустрічі Трампа і Путіна, каже Дмітрієв. Проте плани зустрічі у Будапешті поки поставили на паузу.

Також Дмітрієв заявив, що очолювана Британією ініціатива мирного плану для України "не має шансів, тому що ігнорує позиції Росії".

Співрозмовник серед посадовців США підтвердив, що Білий дім почав інформувати європейських лідерів про план. За його словами, у Трампа вважають, що ідея має реальні шанси на підтримку з боку України і Європи і що план готові коригувати з урахуванням позицій різних сторін.

