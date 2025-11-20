У Польщі очікують, що з ЄС будуть консультуватися щодо мирного плану для України

Польща сподівається, що під час підготовки Сполученими Штатами мирного плану для України з європейськими державами будуть проведені консультації.

Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський перед початком засідання Ради ЄС у закордонних справах 20 листопада, передає кореспондентка "Європейської правди" з Брюсселя.

Мирний план для України має розроблятися з залученням держав Європи, переконані у Польщі.

"Ми вітаємо мирні зусилля, але Європа є головним гравцем, головним прихильником України. І, звичайно, на кону стоїть безпека Європи. Тому ми очікуємо, що з нами будуть консультуватися", – заявив Сікорський.

Він також висловив впевненість, що будь-які обмеження внаслідок цього плану мають накладатися не на Україну як жертву агресії, а на агресора Росію.

"Сподіваюся, що обмеження накладатимуться не на жертву щодо її здатності захищатися, а на агресора, чий агресивний потенціал має бути обмежений", – наголосив польський міністр.

Як повідомляла "Європейська правда", президент США Дональд Трамп цього тижня схвалив план "досягнення миру" між Росією і Україною з 28 пунктів, який непублічно розробляла його команда у консультаціях з Москвою.

Серед іншого, документ нібито передбачає передання Росії всього Донбасу, також Україна має поступитися зброєю, скоротити армію удвічі і погодитися на російську як другу державну.

Майбутній саміт за участі США та РФ для обговорення деталей мирної угоди готова прийняти Угорщина.

За даними ЗМІ, причиною зриву зустрічі Зеленського й Віткоффа напередодні у Туреччині щодо нового "мирного плану" стало те, що президент України приїхав з іншим планом, на який Росія "ніколи не погодиться".