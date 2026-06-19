Мадяр розповів, як діяв проти України у ЄС і запевнив, що Орбан був проукраїнським

Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр розповів, що є опонентом відкриття всіх кластерів у переговорах про вступ України до ЄС, а також що він має з цього приводу позицію, сильнішу за його попередника Віктора Орбана.

Про це він заявив на пресконференції в Брюсселі після саміту ЄС, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Петер Мадяр розпочав свої пояснення зі звинувачень на адресу Віктора Орбана у тому, що той, мовляв, був прибічником вступу України до ЄС. "Не відкрию великої таємниці, що є ті, хто хотів би прискорити цей її вступ. Раніше до цього клубу належав і Віктор Орбан" – запевнив він.

Мадяр повідомив, що за його словами, на початку 2022 року (ще до повномасштабного вторгнення) Віктор Орбан написав офіційного відкритого листа Урсулі фон дер Ляєн, що Україну слід прийняти до ЄС. "Через рік він повторив це прохання разом із Петером Сійярто, коли війна вже була", – сказав Мадяр.

"Тож навіть Віктор Орбан колись був у цьому клубі, та одного дня прокинувся і вирішив, що з політичної, виборчої позиції йому вигідніше приєднатися до табору противників України і тих, хто накладає вето", – заявив Мадяр.

Він також запевнив, що його уряд системно бореться проти швидкого приєднання України до ЄС, зокрема, домігся, щоби "вилучили з тексту норми, через які могло випливати, що після першого кластера відразу відкриють усі інші".

"Ми не вважаємо це доброю ідеєю. По-перше, тому що перший кластер відкрили лише щойно. По-друге, це поганий сигнал для країн Західних Балкан, які працюють над вступом, деякі навіть змінювали назву держави, переписували всю свою конституцію, йшли на великі жертви, щоб стати членами ЄС", – пояснив він свою позицію.

Мадяр заявив, що Угорщина системно працювала проти цього ще від етапу консультацій на рівні послів. Він стверджує, що саме за ініціативою Угорщини в рішення додали норму, що відкриття решти 5 кластері має бути "засноване на заслугах", тобто на результатах реформ. "Ми ініціювали, щоб цей процес відбувався на основі заслуг і результатів, так само як і для всіх інших". Як пояснювала "Європейська правда", це подовжує час, необхідний для відкриття кластерів.

Також він заявив, що в останній момент з рішення вилучили фразу про відкриття "якнайшвидше", і що саме Угорщина домоглася цього. Ця фраза дійсно відсутня у фінальному рішенні, але була присутня у більш ранніх проєктах.

Мадяр також розповів угорським журналістам про свою зустріч із президентом України Володимиром Зеленським.

Перед тим Мадяр похвалився, що "викреслив" швидкий вступ з рішення саміту ЄС щодо України.

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