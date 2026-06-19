Мерц каже, що пропонує Україні шлях до ЄС за прецедентом Східної Німеччини

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц став на захист своєї ідеї щодо "асоційованого членства" України, наполягаючи, що такий статус не потребує зміни до Договору про ЄС – і що такий прецедент в історії вже був.

Про це він сказав на пресконференції після завершення саміту лідерів ЄС в Брюсселі, повідомляє "Європейська правда".

За словами канцлера Німеччини, статус "асоційованого члена" для України можливий і без зміни Договору про ЄС, що на практиці було би вкрай складно реалізувати, оскільки будь-які зміни основоположних документів ЄС потребують ратифікації у всіх 27 країнах-членах.

"Асоційоване членство" можливе без внесення змін до договору. І у нас є приклади цього… У 1990 році, через рік після попередніх європейських виборів, у зв’язку з об’єднанням Німеччини ми прийняли нову територію до Європейського Союзу", – сказав Мерц, маючи на увазі Німецьку Демократичну Республіку

"Оскільки на той час ми ще не були представлені в інституціях, ми запровадили статус спостерігача в Європейському парламенті для НДР, яка тоді ще існувала, а згодом – для східнонімецьких федеральних земель. Тоді до Європейського парламенту увійшли 18 спостерігачів зі Східної Німеччини без права голосу. Це відбулося без внесення змін до договору. І тому те, що я зараз запропонував, також можливе без внесення змін до договору", – заявив німецький канцлер.

Він додав, що "на цей момент у Європі ми не зможемо домогтися змін до договору" і саме тому, за його словами, він запропонував ідею, що не потребує таких змін.

Мерц підкреслив, що "така країна, як Україна, що перебуває у стані війни, не може стати членом Європейського Союзу", але вона могла б стати "асоційованим членом" Європейського Союзу. Лише після завершення війни, вважає Мерц, Україна зможе стати повноправним членом ЄС.

Натомість Мерц підкреслив, що із Західними Балканами ситуація інша, а Чорногорія вже фактично готова до членства у ЄС.

"Європейська правда" вже публікувала пояснення, як має змінитися ідея Мерца, щоби зняти застереження, які лунають в Україні.

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