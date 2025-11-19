В Axios назвали причини зриву зустрічі Зеленського і Віткоффа в Туреччині

Спецпредставник президента США Стів Віткофф планував у середу зустрітися в Туреччині з Володимиром Зеленським для обговорення нового "мирного плану", однак зустріч не відбулася, оскільки президент України приїхав з іншим планом, який Росія ніколи не погодиться прийняти.

Про це повідомило видання Axios з посиланням на джерела, пише "Європейська правда".

Віткофф планував відвідати Анкару в середу і провести тристоронню зустріч із Володимиром Зеленським і міністром закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом, повідомив виданню американський посадовець.

Посадовець заявив, що зустріч була відкладена, коли стало ясно, що Зеленський не зацікавлений в обговоренні плану США. Замість цього Зеленський вирушив до Анкари з іншим планом, розробленим разом з європейськими партнерами, який Росія ніколи не прийме, заявив американський представник.

Український посадовець заявив, що зустріч була відкладена, оскільки Зеленський попросив обговорити план у ширшому форматі, який би включав європейські країни.

Інший американський посадовець заявив, що внутрішньополітичний скандал в Україні, пов'язаний з розслідуванням корупції проти оточення Зеленського, був ще однією причиною відкладення зустрічі.

Посадовець зазначив, що Трамп уповноважив Віткоффа спробувати досягти угоди із Зеленським у Туреччині і підтримав рішення скасувати зустріч з українським президентом.

"Зараз ми будемо чекати. М'яч на боці Зеленського", – сказав американський посадовець.

Він зазначив, що Зеленський може приїхати до Вашингтона для обговорення нового плану США, якщо захоче.

За інформацією ЗМІ, новий "мирний план" США на 28 пунктів щодо припинення війни в Україні передбачає, серед іншого, передання Росії всього Донбасу, скорочення української армії удвічі, визнання російської мови державною.

За інформацією порталу Axios, план розробляли, зокрема, посланник США Стівен Віткофф та глава Російського фонду прямих інвестицій Кирил Дмитрієв.

У Білому домі висловлюють оптимістичні сподівання погодити рамку завершення війни в Україні до кінця місяця.