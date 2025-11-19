Reuters: новий "мирний план" США передбачає поступки України територіями і зброєю

Сполучені Штати у межах "мирного плану" нібито закликають Україну прийняти територіальні поступки та скорочення чисельності Збройних Сил.

Як пише "Європейська правда", про це повідомило агентство Reuters із посиланням на два джерела.

За інформацією Reuters, розроблена США концепція "припинення війни з Росією" передбачає "відмову Києва від частини території та частини озброєння".

Також джерела агентства сказали, що пропозиції, серед іншого, передбачають скорочення чисельності Збройних Сил України.

За словами джерел Reuters, "Вашингтон хоче, щоб Київ погодився з основними пунктами".

Раніше ЗМІ повідомляли, що адміністрація Трампа нібито таємно розробляє ідею нового плану припинення російсько-української війни та консультується для цього з Москвою.

За інформацією порталу Axios, ідеться про план із 28 пунктів, який розробляли посланник США Стівен Віткофф та глава Російського фонду прямих інвестицій Кирил Дмитрієв.