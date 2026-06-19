"Не тих б’єш, Навроцький": Кулеба нагадав Польщі про скандальних кавалерів ордену Білого Орла

Ексглава МЗС України Дмитро Кулеба нагадав, що фашистський лідер Беніто Муссоліні та російська імператриця Катерина ІІ досі є кавалерами ордену, якого президент Польщі Кароль Навроцький вирішив позбавити Володимира Зеленського.

Про це Кулеба написав у Facebook, повідомляє "Європейська правда".

Колишній міністр закордонних справ України назвав рішення Кароля Навроцького скандальним та згадав про одіозних історичних персоналій, які досі є кавалерами ордена.

"Катерина ІІ – російська імператриця. Беніто Муссоліні – фашистський лідер Італії, союзник Адольфа Гітлера. Що об’єднує цих двох людей, яких розділяють більше 150 років? Катерина ІІ знищила польську державу під час поділів, остаточно – у 1795 році. Муссоліні підтримував Гітлера, коли той знищував польську державу у 1939 р. Обоє досі залишаються кавалерами найвищої польської нагороди – ордену Білого Орла", – написав Кулеба.

Але, додав він, президент Польщі Кароль Навроцький вирішив, що саме президент України Володимир Зеленський має бути позбавлений цього ордена.

"Не тих б’єш, Навроцький. Рейтинг і ненависть до українців засліплює очі, якими треба бачити реальну загрозу для Польщі. Але з нею воює Україна, а не президент Навроцький. Українці, зберігаймо спокій. На все свій час", – додав Кулеба.

19 червня президент Польщі Кароль Навроцький ухвалив рішення про позбавлення президента України Володимира Зеленського ордена Білого Орла через присвоєння одному з підрозділів ЗСУ найменування "героїв УПА".

У зв’язку з цим рішенням глава МЗС Андрій Сибіга заявив, що поверне Польщі свою високу державну нагороду.