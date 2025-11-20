В Польше ожидают, что с ЕС будут консультироваться по мирному плану для Украины

Польша надеется, что во время подготовки Соединенными Штатами мирного плана для Украины с европейскими государствами будут проведены консультации.

Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский перед началом заседания Совета ЕС по иностранным делам 20 ноября, передает корреспондент "Европейской правды" из Брюсселя.

Мирный план для Украины должен разрабатываться с привлечением государств Европы, убеждены в Польше.

"Мы приветствуем мирные усилия, но Европа является главным игроком, главным сторонником Украины. И, конечно, на кону стоит безопасность Европы. Поэтому мы ожидаем, что с нами будут консультироваться", – заявил Сикорский.

Он также выразил уверенность, что любые ограничения вследствие этого плана должны накладываться не на Украину как жертву агрессии, а на агрессора Россию.

"Надеюсь, что ограничения будут накладываться не на жертву относительно ее способности защищаться, а на агрессора, чей агрессивный потенциал должен быть ограничен", – подчеркнул польский министр.

Как сообщала "Европейская правда", президент США Дональд Трамп на этой неделе одобрил план "достижения мира" между Россией и Украиной из 28 пунктов, который непублично разрабатывала его команда в консультациях с Москвой.

Среди прочего, документ якобы предусматривает передачу России всего Донбасса, также Украина должна поступиться оружием, сократить армию вдвое и согласиться на русский как второй государственный язык.

К разработке документа якобы были привлечены также Катар и Турция.

По данным СМИ, причиной срыва встречи Зеленского и Уиткоффа в Турции по новому "мирному плану" стало то, что президент Украины приехал с другим планом, который Россия "никогда не согласится принять".