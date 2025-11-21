Укр Рус Eng

Сейм Польщі не підтримав призначення запропонованого голови Інституту нацпам’яті

Новини — П'ятниця, 21 листопада 2025, 14:18 — Марія Ємець

Сейм Польщі у п’ятницю не підтримав кандидатуру нового голови Інституту національної пам’яті на посаду, що залишається вакантною з моменту вступу на президентську посаду Кароля Навроцького.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда". 

Під час голосування 21 листопада у Сеймі щодо призначення Кароля Полейовського новим керівником Інституту національної пам’яті проти проголосували 227, за – 201 і 6 утрималися. 

Голоси "проти" забезпечили в основному депутати коаліційних партій та "Лівиці". Натомість більшість голосів "за" забезпечили депутати найбільшої опозиційної партії "Право і справедливість" та ультраправої "Конфедерації". 

Кандидатуру Полейовського, до цього часу заступника голови Інституту нацпам’яті, рекомендувала на посаду Рада Інституту національної пам’яті – дорадчий орган при установі. 

У зв’язку з провальним результатом голосування відбір голови почнеться заново. Полейовський знову може брати участь у ньому. 

Нагадаємо, попереднім головою Інституту національної пам’яті був Кароль Навроцький, він залишив посаду у зв’язку з обранням президентом Польщі.  

Читайте також: Дедалі небезпечніші атаки РФ: як Польща програє російській пропаганді.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Польща
Реклама: