Сейм Польши не поддержал кандидатуру нового главы Института нацпамяти

Сейм Польши в пятницу не поддержал кандидатуру нового главы Института национальной памяти на должность, которая остается вакантной с момента вступления на президентский пост Кароля Навроцкого.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

Во время голосования 21 ноября в Сейме по назначению Кароля Полейовского новым руководителем Института национальной памяти против проголосовали 227, за – 201 и 6 воздержались.

Голоса "против" обеспечили в основном депутаты коалиционных партий и "Левицы". Большинство голосов „за" обеспечили депутаты крупнейшей оппозиционной партии "Право и справедливость" и ультраправой "Конфедерации".

Кандидатуру Полейовского, до этого заместителя председателя Института нацпамяти, рекомендовал на должность Совет Института национальной памяти – совещательный орган при учреждении.

В связи с провальным результатом голосования отбор председателя начнется заново. Полейовский снова может участвовать в нем.

Напомним, предыдущим председателем Института национальной памяти был Кароль Навроцкий, он покинул должность в связи с избранием президентом Польши.

