Нідерланди інвестують до 3 млрд євро у засоби протидії БпЛА

Нідерланди планують інвестувати до 3 млрд євро у засоби протидії безпілотникам на тлі наростаючої кількості інцидентів у Європі.

Про це повідомляє NL Times, пише "Європейська правда".

У Міністерстві оборони Нідерландів оголосили про плани витратити від 1,25 до 3 млрд євро на посилення засобів протидії безпілотникам, що включає додаткові зенітні системи, дрони-перехоплювачі, радіолокаційні системи та засоби протидії малим БпЛА, а також антидроновий захист для суден флоту.

Раніше цьогоріч оголосили про плани придбати 22 мобільні протидронові системи Skyranger 30, перші з яких надійдуть на озброєння у 2028 році.

Перед цим минулими вихідними у Нідерландах помітили підозрілі безпілотники над двома авіабазами в Ейндховені та Волкелі, для їхньої нейтралізації вперше відкривали вогонь та застосували засоби радіоелектронної боротьби. Перед тим невідомий дрон бачили біля командного пункту на авіабазі в Гілзе-ен-Рієні у двох окремих епізодах.

В уряді назвали ці випадки та подібні інциденти в інших країнах Європи "дуже тривожним розвитком подій" та зазначили, що це вимагає швидких інновацій та розгортання засобів протидії.

Нагадаємо, Збройні сили Бельгії отримали наказ збивати дрони над військовими базами після серії таких випадків.

У Міністерстві оборони припускають, що дрони були призначені для виявлення розташування F-16 та іншої стратегічно важливої інформації.