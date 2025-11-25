Нидерланды инвестируют до 3 млрд евро в средства противодействия БпЛА

Нидерланды планируют инвестировать до 3 млрд евро в средства противодействия беспилотникам на фоне нарастающего количества инцидентов в Европе.

Об этом сообщает NL Times, пишет "Европейская правда".

В Министерстве обороны Нидерландов объявили о планах потратить от 1,25 до 3 млрд евро на усиление средств противодействия беспилотникам, что включает дополнительные зенитные системы, дроны-перехватчики, радиолокационные системы и средства противодействия малым БпЛА, а также антидроновую защиту для судов флота.

Ранее в этом году объявили о планах приобрести 22 мобильные противодронные системы Skyranger 30, первые из которых поступят на вооружение в 2028 году.

Перед этим в минувшие выходные в Нидерландах заметили подозрительные беспилотники над двумя авиабазами в Эйндховене и Волкеле, для их нейтрализации впервые открывали огонь и применили средства радиоэлектронной борьбы. Перед тем неизвестный дрон видели возле командного пункта на авиабазе в Гилзе-эн-Риене в двух отдельных эпизодах.

В правительстве назвали эти случаи и подобные инциденты в других странах Европы "очень тревожным развитием событий" и отметили, что это требует быстрых инноваций и развертывания средств противодействия.

Напомним, Вооруженные силы Бельгии получили приказ сбивать дроны над военными базами после серии таких случаев.

В Министерстве обороны предполагают, что дроны были предназначены для выявления расположения F-16 и другой стратегически важной информации.