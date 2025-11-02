У Бельгії кажуть, що невідомі дрони намагалися шпигували за F-16

Міністр оборони Бельгії Тео Франкен заявив, що підозрілі дрони, помічені над бельгійськими військовими базами у вихідні, були призначені для шпигування за винищувачами та боєприпасами.

Його слова цитує Politico, пише "Європейська правда".

Як відомо, у Бельгії розпочали розслідування після того, як над військовою базою Кляйне-Брогель, що на сході країни, було помічено нові підозрілі дрони.

"Вони [дрони] прилітають, щоб шпигувати, щоб побачити, де знаходяться F-16, де знаходяться боєприпаси, та іншу стратегічно важливу інформацію", – сказав Франкен.

Глава Міноборони Бельгії не став прямо звинувачувати Росію в останніх вторгненнях дронів у Бельгії, але натякнув, що інших очевидних винуватців майже немає.

"Росіяни намагаються робити це в усіх європейських країнах. Чи це зараз росіяни? Я не можу цього стверджувати, але мотиви очевидні, і способи таких дій також дуже чіткі", – сказав він.

Францен додав, що війна – "це справді війна дронів, і Міністерство оборони дійсно має до цього підготуватися".

Очікується, що наступного тижня міністр оборони Бельгії представить план вартістю 50 млн євро щодо розгортання національної системи протидії дронам.

Зазначимо, кілька днів тому Бельгія почала розслідування щодо появи кількох безпілотників над військовою базою у південній частині країни.

Це сталось після того, над однією з військових баз у Валлонії помітили невідомі безпілотники, при цьому інцидент повторювався двічі.

Нагадаємо, міністр оборони Бельгії Тео Франкен на початку цього тижня в інтерв'ю бельгійському новинному сайту HUMO пообіцяв, що НАТО "зрівняє Москву з землею", якщо Кремль коли-небудь нападе на Брюссель.