Європарламент констатував "продовження автократизації Угорщини"

Європейський парламент 25 листопада затвердив резолюцію "Існування явного ризику серйозного порушення Угорщиною цінностей, на яких заснований ЄС", де наголошується, що урядування прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана загрожує правопорядку в ЄС та європейським цінностям.

Про це повідомляє кореспондентка "Європейської правди" зі Страсбурга.

Нова резолюція Європарламенту розкритикувала владу Угорщини за недемократичність та невідповідність цінностям Євросоюзу.

Резолюція, ухвалена 415 голосами "за", 193 "проти" та 28 "утрималися", являє собою другий проміжний звіт щодо процедури за статтею 7 Договору про ЄС, яку депутати Європарламенту ініціювали проти Угорщини у 2018 році.

Документ підсумовує розвиток подій у всіх сферах занепокоєння, включно з функціонуванням виборчої системи, незалежністю судової влади та корупцією.

Зокрема, резолюція зазначає, що ситуація в Угорщині продовжує погіршуватися, підтверджує перетворення Угорщини на "гібридний режим виборчої автократії", та закликає Раду ЄС до продовження дій щодо Угорщини, згідно з процедурою за статтею 7 (1) договору про ЄС.

Також Європарламент висловив стурбованість "зростанням використання в Угорщині немаркованого політичного контенту, згенерованого штучним інтелектом… напередодні виборів 2026 року".

Йдеться про навмисне розміщення дипфейкових відео на каналах у соціальних мережах, пов'язаних з політичною партією та кампанією прем'єр-міністра Орбана.

"Навмисне використання контенту, згенерованого ШІ, для введення виборців в оману, дискредитації опонентів та спотворення цілісності виборчих процесів може суперечити національним виборчим стандартам і становити серйозну загрозу для справедливості демократичних виборів", – переконані євродепутати.

Також депутати Європарламенту очікують, що розслідування Єврокомісії щодо ймовірного шпигунства Угорщини в інституціях ЄС буде завершено якомога швидше. Зокрема, щодо ролі у можливих шпигунських діях чинного єврокомісара Олівера Варгеї, який на той час очолював постійне представництво Угорщини при ЄС.

Резолюція наголошує, що висновки розслідування "мають призвести до відчутних наслідків для причетних осіб".

Раніше ЗМІ повідомляли, що співробітники угорської розвідки під виглядом дипломатів намагалися завербувати співробітників євроінституцій під час перебування Варгеї на посаді посла Угорщини в Брюсселі.

Варгеї обіймав посаду посла в постійному представництві Угорщини при ЄС з 2015 по 2019 рік, а до цього працював заступником посла з 2011 року.

Як повідомляла "Європейська правда", 5 листопада комітет Європарламенту з громадянських свобод ухвалив другий проміжний звіт щодо процедури за статтею 7, ініційованої Європарламентом ще у 2018 році щодо Угорщини через кризу верховенства права та систематичні порушення цінностей ЄС.

Стаття 7 Договору про Європейський Союз дозволяє призупинити дію певних прав держави-члена, зокрема права голосу, якщо відбувається серйозне і постійне порушення державою-членом засадничих цінностей ЄС.

