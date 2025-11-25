Европарламент констатировал "продолжение автократизации Венгрии"

Европейский парламент 25 ноября утвердил резолюцию "Существование явного риска серьезного нарушения Венгрией ценностей, на которых основан ЕС", в которой отмечается, что правление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана угрожает правопорядку в ЕС и европейским ценностям.

Об этом сообщает корреспондент "Европейской правды" из Страсбурга.

Новая резолюция Европарламента раскритиковала власти Венгрии за недемократичность и несоответствие ценностям Евросоюза.

Резолюция, принятая 415 голосами "за", 193 "против" и 28 "воздержались", представляет собой второй промежуточный отчет по процедуре по статье 7 Договора о ЕС, которую депутаты Европарламента инициировали против Венгрии в 2018 году.

Документ подытоживает развитие событий во всех сферах обеспокоенности, включая функционирование избирательной системы, независимость судебной власти и коррупцию.

В частности, резолюция отмечает, что ситуация в Венгрии продолжает ухудшаться, подтверждает превращение Венгрии в "гибридный режим избирательной автократии", и призывает Совет ЕС к продолжению действий в отношении Венгрии, согласно процедуре по статье 7 (1) договора о ЕС.

Также Европарламент выразил обеспокоенность "ростом использования в Венгрии немаркированного политического контента, сгенерированного искусственным интеллектом... накануне выборов 2026 года".

Речь идет о намеренном размещении дипфейкових видео на каналах в социальных сетях, связанных с политической партией и кампанией премьер-министра Орбана.

"Умышленное использование контента, сгенерированного ИИ, для введения избирателей в заблуждение, дискредитации оппонентов и искажения целостности избирательных процессов может противоречить национальным избирательным стандартам и представлять серьезную угрозу для справедливости демократических выборов", – убеждены евродепутаты.

Также депутаты Европарламента ожидают, что расследование Еврокомиссии относительно вероятного шпионажа Венгрии в институтах ЕС будет завершено как можно скорее. В частности, относительно роли в возможных шпионских действиях действующего еврокомиссара Оливера Вархеи, который в то время возглавлял постоянное представительство Венгрии при ЕС.

Резолюция отмечает, что выводы расследования "должны привести к ощутимым последствиям для причастных лиц".

Ранее СМИ сообщали, что сотрудники венгерской разведки под видом дипломатов пытались завербовать сотрудников евроинституций во время пребывания Вархеи в должности посла Венгрии в Брюсселе.

Вархеи занимал должность посла в постоянном представительстве Венгрии при ЕС с 2015 по 2019 год, а до этого работал заместителем посла с 2011 года.

Как сообщала "Европейская правда", 5 ноября комитет Европарламента по гражданским свободам принял второй промежуточный отчет по процедуре по статье 7, инициированной Европарламентом еще в 2018 году по Венгрии из-за кризиса верховенства права и систематических нарушений ценностей ЕС.

Статья 7 Договора о Европейском Союзе позволяет приостановить действие определенных прав государства-члена, в частности права голоса, если происходит серьезное и постоянное нарушение государством-членом основополагающих ценностей ЕС.

Больше о возможности наказания Венгрии по статье 7 читайте в статье Усталость от Венгрии. Как Орбан избежал санкций от ЕС и почему шансы на его наказание выросли.