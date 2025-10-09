Укр Рус Eng

ЗМІ: угорські агенти намагались вербувати співробітників Єврокомісії

Новини — Четвер, 9 жовтня 2025, 08:36 — Марія Ємець

Угорщина, ймовірно, роками мала своїх шпигунів у Брюсселі та намагалася вербувати навіть співробітників інституцій ЄС. 

Про це йдеться у спільному розслідуванні німецького Spiegel, бельгійської De Tijd та угорського порталу Direkt36, пише "Європейська правда". 

Журналісти, як стверджують, вперше знайшли докази того, що угорські агенти у Брюсселі намагалися завербувати у тому числі співробітника Єврокомісії.  

Неназваний співрозмовник, який на той час працював у ЄК, розповів про товариського пана на ім’я "В", який на певному етапі після знайомства почав спроби завербувати його для роботи на угорську зовнішню розвідку. "В" перебував у Брюсселі в 2015-2017 роках, формально як дипломат. 

За словами цього джерела, "В" цікавився внутрішніми справами у Єврокомісії та різноманітними чутками, та озвучував ідеї, як залучити більше угорців на важливі посади у ЄС. Він спробував завербувати цього співробітника ЄК і пропонував йому гроші, але той відмовився.

Джерела у поінформованих державних структурах, стверджують журналісти, підтвердили його слова. 

Також журналісти знайшли документ представництва Угорщини у ЄС, з якого випливає, що "В" тоді числився співробітником департаменту політики згуртованості і працював під керівництвом тодішнього посла у ЄС, а тепер незмінного єврокомісара від Угорщини Олівера Варгеї. 

Врешті "В" надто очевидно "засвітився" у 2017 році через, як стверджують, надмірний тиск з Будапешта – де хотіли швидше побачити якісь результати його роботи. 

Журналісти поцікавились, де він перебуває зараз, та з’ясували, що торік той публікував статтю у журналі угорської військової розвідки, де розмірковує про сучасні виклики для спецслужб. З публікації випливає, що він має звання підполковника та працює у Національному інформаційному центрі – агентстві, що консолідує інформацію усіх угорських розвідувальних структур. 

Варгеї відмовився від коментарів, а його речниця повідомила про "відсутність доказів", що той порушив будь-які зобов’язання. 

"В" також проігнорував спроби журналістів взяти у нього коментар. 

Spiegel стверджують, що знайшли імена ще двох ймовірних угорських шпигунів, які у той період теж привернули увагу до себе.

Наприкінці 2024 року Direkt36 і De Tijd вже випускали розслідування про те, як угорські спецслужби шпигували за посадовцями ЄС.  

Раніше ЗМІ повідомляли, що занепокоєння щодо позиції угорської влади стосовно Північноатлантичного альянсу призвели до того, що в НАТО обмежили обмін інформацією, зокрема й розвідувальною, з Угорщиною.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Угорщина Орбан
Реклама: