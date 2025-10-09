ЗМІ: угорські агенти намагались вербувати співробітників Єврокомісії

Угорщина, ймовірно, роками мала своїх шпигунів у Брюсселі та намагалася вербувати навіть співробітників інституцій ЄС.

Про це йдеться у спільному розслідуванні німецького Spiegel, бельгійської De Tijd та угорського порталу Direkt36, пише "Європейська правда".

Журналісти, як стверджують, вперше знайшли докази того, що угорські агенти у Брюсселі намагалися завербувати у тому числі співробітника Єврокомісії.

Неназваний співрозмовник, який на той час працював у ЄК, розповів про товариського пана на ім’я "В", який на певному етапі після знайомства почав спроби завербувати його для роботи на угорську зовнішню розвідку. "В" перебував у Брюсселі в 2015-2017 роках, формально як дипломат.

За словами цього джерела, "В" цікавився внутрішніми справами у Єврокомісії та різноманітними чутками, та озвучував ідеї, як залучити більше угорців на важливі посади у ЄС. Він спробував завербувати цього співробітника ЄК і пропонував йому гроші, але той відмовився.

Джерела у поінформованих державних структурах, стверджують журналісти, підтвердили його слова.

Також журналісти знайшли документ представництва Угорщини у ЄС, з якого випливає, що "В" тоді числився співробітником департаменту політики згуртованості і працював під керівництвом тодішнього посла у ЄС, а тепер незмінного єврокомісара від Угорщини Олівера Варгеї.

Врешті "В" надто очевидно "засвітився" у 2017 році через, як стверджують, надмірний тиск з Будапешта – де хотіли швидше побачити якісь результати його роботи.

Журналісти поцікавились, де він перебуває зараз, та з’ясували, що торік той публікував статтю у журналі угорської військової розвідки, де розмірковує про сучасні виклики для спецслужб. З публікації випливає, що він має звання підполковника та працює у Національному інформаційному центрі – агентстві, що консолідує інформацію усіх угорських розвідувальних структур.

Варгеї відмовився від коментарів, а його речниця повідомила про "відсутність доказів", що той порушив будь-які зобов’язання.

"В" також проігнорував спроби журналістів взяти у нього коментар.

Spiegel стверджують, що знайшли імена ще двох ймовірних угорських шпигунів, які у той період теж привернули увагу до себе.

Наприкінці 2024 року Direkt36 і De Tijd вже випускали розслідування про те, як угорські спецслужби шпигували за посадовцями ЄС.

Раніше ЗМІ повідомляли, що занепокоєння щодо позиції угорської влади стосовно Північноатлантичного альянсу призвели до того, що в НАТО обмежили обмін інформацією, зокрема й розвідувальною, з Угорщиною.