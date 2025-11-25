Чому в ЄС почали жорстко критикувати НАЗК і чи зможе Київ виправити ситуацію

У політичній кризі, що охопила Україну після початку "Міндічгейту", основна увага прикута до дій НАБУ і САП, і це цілком природно. Та є ще один антикорупційний орган, назва якого звучить у медіа у цьому зв'язку. Це Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) – єдина антикор-структура, згадана на опублікованих "плівках Міндіча".

"Двадцять віддав у НАЗК", – каже у записаній НАБУ розмові "Тенор" (Дмитро Басов); за контекстом, може йтися про 20 тисяч доларів. Деталі ймовірного хабаря не оприлюднені. Втім, голова агентства Віктор Павлущик відразу заявив, що ставиться до цього дуже серйозно і готовий шукати можливих винуватців.

На цьому тлі у Верховній Раді заговорили про потребу термінового аудиту НАЗК.

Про проблеми з НАЗК заговорив навіть завжди обережний Євросоюз.

Про те, якими є вимоги ЄС щодо змін у Національному агентстві з питань запобігання корупції і в чому проблема, читайте в статті редактора "Європейської правди" Сергія Сидоренка "Погані хлопці" в антикорупції: як ЄС почав "наїжджати" на НАЗК у звітах щодо України. Далі – стислий її виклад.

Якщо торік у Брюсселі казали, що НАЗК – це зразковий орган українського антикору, то звіт 2025 року каже про "занепокоєння щодо його (НАЗК) неупередженості та щодо ефективності деяких його дій". Мовою європейських бюрократів це – украй жорстка критика, сигнал максимальної тривоги.

Заступниця виконавчого директора Transparency international Ukraine Катерина Риженко зазначає, що минулорічний тіньовий звіт також критикував НАЗК, але Брюссель, зваживши позицію незалежних оглядачів та відповідь уряду на неї, вирішив довіритися останньому.

Натомість цього року вимоги тіньового звіту перейшли до офіційної позиції ЄС майже повністю.

Одна з версій причин такої докорінної зміни – роль НАЗК під час липневої кризи. Під час атаки влади на НАБУ І САП агентство мовчало – хоча до його функцій входить формування антикорупційної політики держави, і воно мало б виступити на захист антикорупційних органів.

Так чи інакше, тепер в Євросоюзі перейшли у режим жорсткої оцінки цього органу. Тепер до НАЗК офіційно висунули низку обов'язкових вимог. От тільки не всі їх Київ готовий виконувати.

В НАЗК вважають неприпустимим виконання того, що вимагає ЄС, а пояснення нацагентства видаються дивними.

Йдеться про вимогу ЄС щодо негайного аудиту Національного агентства з питань запобігання корупції. Точніше, за законом це має назву "зовнішня незалежна оцінка ефективності діяльності Національного агентства".

Катерина Риженко наполягає, що українська сторона свідомо затримує початок аудиту. "Затримка – виключно з боку України. Саме ми маємо розробити адекватну методологію, Мін'юст має її схвалити", – каже експертка та додає що міжнародні партнери передали Києву свої пропозиції, але ті лежали без руху вже за трьох міністрів юстиції.

Вона наголошує, що існуююча методологія неефективна: "Після першого аудиту всі зрозуміли, що це нереально повторювати з такою методологією".

Утім, у НАЗК з цим не згодні – заступник голови НАЗК Дмитро Калмиков вважає методологію ефективною і заперечує проблеми з нею.

Понад те, НАЗК виступає категорично проти аудиту за іншими параметрами.

Таким чином, у питанні аудиту НАЗК маємо протистояння України і ЄС. Хоча це – одна з ключових вимог Євросоюзу у сфері антикорупції.

Також є розбіжності у тому, як НАЗК виконує рекомендації першого аудиту.

Тіньовий звіт містить украй критичну оцінку і каже навіть про регрес: "Більшість з рекомендацій аудиту залишаються без належного втілення навіть після зміни очільника Агентства на початку 2024 року, а окремі практики навіть погіршилися".

Докладніше – в матеріалі Сергія Сидоренка "Погані хлопці" в антикорупції: як ЄС почав "наїжджати" на НАЗК у звітах щодо України.