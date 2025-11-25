Почему в ЕС начали жестко критиковать НАПК и сможет ли Киев исправить ситуацию

В политическом кризисе, охватившем Украину после начала "Миндичгейта", основное внимание приковано к действиям НАБУ и САП, и это вполне естественно. Но есть еще один антикоррупционный орган, название которого звучит в СМИ в этой связи. Это Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) – единственная антикоррупционная структура, упомянутая в опубликованных "пленках Миндича".

"Двадцать отдал в НАПК", – говорит в записанном НАБУ разговоре "Тенор" (Дмитрий Басов); по контексту, речь может идти о 20 тысячах долларов. Детали вероятной взятки не обнародованы. Впрочем, глава агентства Виктор Павлущик сразу заявил, что относится к этому очень серьезно и готов искать возможных виновников.

На этом фоне в Верховной Раде заговорили о необходимости срочного аудита НАПК.

О проблемах с НАПК заговорил даже всегда осторожный Евросоюз.

О том, каковы требования ЕС относительно изменений в Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции и в чем проблема, читайте в статье редактора "Европейской правды" Сергея Сидоренко "Плохие парни" в антикоррупции: как ЕС начал "наезжать" на НАПК в отчетах по Украине. Далее – краткое изложение статьи.

Если в прошлом году в Брюсселе говорили, что НАПК – это образцовый орган украинской антикоррупции, то отчет 2025 года говорит о "беспокойстве по поводу его (НАПК) беспристрастности и эффективности некоторых его действий". На языке европейских бюрократов это – крайне жесткая критика, сигнал максимальной тревоги.

Заместитель исполнительного директора Transparency international Ukraine Екатерина Рыженко отмечает, что прошлогодний теневой отчет также критиковал НАПК, но Брюссель, взвесив позицию независимых обозревателей и ответ правительства на нее, решил довериться последнему.

Зато в этом году требования теневого отчета перешли в официальную позицию ЕС почти полностью.

Одна из версий причин такого коренного изменения – роль НАПК во время июльского кризиса. Во время атаки власти на НАБУ и САП агентство молчало – хотя в его функции входит формирование антикоррупционной политики государства, и оно должно было выступить в защиту антикоррупционных органов.

Так или иначе, теперь в Евросоюзе перешли в режим жесткой оценки этого органа. Теперь к НАПК официально выдвинули ряд обязательных требований. Вот только не все из них Киев готов выполнять.

В НАПК считают недопустимым выполнение того, что требует ЕС, а объяснения нацагентства кажутся странными.

Речь идет о требовании ЕС о немедленном аудите Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции. Точнее, по закону это называется "внешняя независимая оценка эффективности деятельности Национального агентства".

Екатерина Рыженко настаивает, что украинская сторона сознательно задерживает начало аудита. "Задержка – исключительно со стороны Украины. Именно мы должны разработать адекватную методологию, Минюст должен ее одобрить", – говорит эксперт и добавляет, что международные партнеры передали Киеву свои предложения, но те лежали без движения уже при трех министрах юстиции.

Она подчеркивает, что существующая методология неэффективна: "После первого аудита все поняли, что это нереально повторять с такой методологией".

Хотя, в НАПК с этим не согласны – заместитель председателя НАПК Дмитрий Калмыков считает методологию эффективной и отрицает проблемы с ней.

Более того, НАПК выступает категорически против аудита по другим параметрам.

Таким образом, в вопросе аудита НАПК мы имеем противостояние Украины и ЕС. Хотя это – одно из ключевых требований Евросоюза в сфере антикоррупции.

Также есть разногласия в том, как НАПК выполняет рекомендации первого аудита.

Теневой отчет содержит крайне критическую оценку и говорит даже о регрессе: "Большинство рекомендаций аудита остаются без надлежащего воплощения даже после смены главы Агентства в начале 2024 года, а отдельные практики даже ухудшились".

Подробнее – в материале Сергея Сидоренко "Плохие парни" в антикоррупции: как ЕС начал "наезжать" на НАПК в отчетах по Украине.