Серед європейців розділились думки щодо заміни НАТО європейською структурою

Серед європейців немає явної підтримки на користь заміни НАТО суто європейською оборонною організацією, попри втрату довіри до США.

Як повідомляє "Європейська правда", такими виявились результати останнього опитування Європейської ради з міжнародних відносин (ECFR).

Попри падіння довіри до Сполучених Штатів у Європі, серед європейців ще немає масової підтримки ідеї про те, що настав час замінити НАТО суто європейським оборонним альянсом.

Так, лише 29% опитаних вважають, що це було б правильно, і майже стільки ж – 28% – виступають проти. При цьому, більшість респондентів не визначилися з думкою щодо цього питання.

Згідно з опитуванням, лише 11% європейців сприймають США як союзника – цей показник з 2024 року знизився удвічі.

Крім того, опитування засвідчило, що більшість європейців підтримують збільшення видатків на оборону.