Чому мир на умовах РФ лише наближає ядерну війну – колонка Тімоті Снайдера

Минулого тижня Росія атакувала цивільних українців, запустивши понад 500 безпілотників, крилатих і балістичних ракет.

Тієї ночі шквал російського вогню влучив у будинки, магазини, поштові відділення та електростанції по всій Україні. Це був черговий воєнний злочин, вчинений під час цієї злочинної російської війни.

Але навіть його затьмарило повідомлення про те, що лідери Росії і США, Владімір Путін і Дональд Трамп, таємно домовляються про умови врегулювання.

Невдовзі з’ясувалося, що цей план – дуже упереджений на користь Кремля.

Про фундаментальні проблеми з цим "мирним" планом читайте в колонці першого голови кафедри новітньої історії Європи в Університеті Торонто Тімоті Снайдера Шість наслідків "мирної угоди Трампа", якщо вона буде вигідною для Путіна. Далі – стислий її виклад.

По-перше, пише автор колонки, цей план збільшує ризик ядерної війни.

"Тиск на Україну, щоб вона прийняла умови, які більше скидаються на поразку – приведе решту країн світу до висновку, що для стримування майбутнього вторгнення Росії, Китаю чи будь-якої іншої ядерної держави необхідно мати ядерну зброю", – попереджає Тімоті Снайдер.

За його словами, вимушена капітуляція України дає старт розповсюдженню ядерної зброї і, як наслідок, значно збільшує ймовірність Третьої світової.

Відповідно, схвалення порушення принципів непорушності національних кордонів (що досі є винятком, а не нормою), стане потрясінням для всієї системи міжнародного порядку, наголошує перший голова кафедри новітньої історії Європи в Університеті.

Снайдер також зазначає, що якщо умови мирної угоди зроблять Росію сильнішою за Україну, то це буде всіляко заохочувати Путіна продовжувати вести війну в Європі. Це, за словами автора колонки, підірве мир і стабільність регіону.

"По-четверте, план Трампа не містить надійних механізмів його виконання", – звертає увагу Тімоті Снайдер.

Крім того, на його думку, надаючи пріоритет імперським фантазіям Росії над демократичною волею України, план Трампа уникає питання перебудови архітектури у цій частині світу.

"Справжній мир означає, що Україна збереже свій суверенітет і зможе захищати себе, приєднуватися до альянсів і, що найважливіше, відновлюватися. Хоча запропоноване врегулювання не передбачає цього, союзники України висунули цілком розумні (і навіть вигідні) плани відновлення країни та залучення іноземних інвестицій", – пише автор колонки.

Остання і, можливо, найбільш фундаментальна проблема – це процес.

Тімоті Снайдер наголошує, щоб досягти справжнього миру, а Україна була захищеною і могла відбудуватися, всі сторони повинні бути за столом.

"Підхід Трампа не спрацює. Без залучення ключових сторін неможливо повноцінно усвідомити проблематику та зібрати необхідну інформацію. Виключивши Україну та її європейських союзників, Росія і США можуть не залишити українцям іншого вибору, окрім як боротися", – попереджає перший голова кафедри новітньої історії Європи в Університеті Торонто.

Він констатує, що прагнення Трампа отримати Нобелівську премію миру перетворилося на одну з найвідоміших вразливостей лідера в історії міжнародних відносин.

Докладніше – в колонці Тімоті Снайдера Шість наслідків "мирної угоди Трампа", якщо вона буде вигідною для Путіна.