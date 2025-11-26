Почему мир на условиях РФ только приближает ядерную войну – колонка Тимоти Снайдера

На прошлой неделе Россия атаковала гражданских украинцев, запустив более 500 беспилотников, крылатых и баллистических ракет.

В ту ночь шквал российского огня попал в дома, магазины, почтовые отделения и электростанции по всей Украине. Это было очередное военное преступление, совершенное во время этой преступной российской войны.

Но даже его затмило сообщение о том, что лидеры России и США, Владимир Путин и Дональд Трамп, тайно договариваются об условиях урегулирования.

Вскоре выяснилось, что этот план – очень предвзятый в пользу Кремля.

Во-первых, пишет автор колонки, этот план увеличивает риск ядерной войны.

Во-первых, пишет автор колонки, этот план увеличивает риск ядерной войны.

"Давление на Украину, чтобы она приняла условия, которые больше похожи на поражение, приведет остальные страны мира к выводу, что для сдерживания будущего вторжения России, Китая или любой другой ядерной державы необходимо иметь ядерное оружие", – предупреждает Тимоти Снайдер.

По его словам, вынужденная капитуляция Украины дает старт распространению ядерного оружия и, как следствие, значительно увеличивает вероятность Третьей мировой.

Соответственно, одобрение нарушения принципов нерушимости национальных границ (что до сих пор является исключением, а не нормой), станет потрясением для всей системы международного порядка, отмечает первый заведующий кафедрой новейшей истории Европы в Университете.

Снайдер также отмечает, что если условия мирного соглашения сделают Россию сильнее Украины, то это будет всячески поощрять Путина продолжать вести войну в Европе. Это, по словам автора колонки, подорвет мир и стабильность региона.

"В-четвертых, план Трампа не содержит надежных механизмов его выполнения", – обращает внимание Тимоти Снайдер.

Кроме того, по его мнению, отдавая приоритет имперским фантазиям России над демократической волей Украины, план Трампа уходит от вопроса перестройки архитектуры в этой части мира.

"Настоящий мир означает, что Украина сохранит свой суверенитет и сможет защищать себя, присоединяться к альянсам и, что самое важное, восстанавливаться. Хотя предложенное урегулирование не предусматривает этого, союзники Украины выдвинули вполне разумные (и даже выгодные) планы восстановления страны и привлечения иностранных инвестиций", – пишет автор колонки.

Последняя и, возможно, наиболее фундаментальная проблема – это процесс.

Тимоти Снайдер подчеркивает, что для достижения настоящего мира, а также для того, чтобы Украина была защищена и могла восстанавливаться, все стороны должны быть за столом переговоров.

"Подход Трампа не сработает. Без привлечения ключевых сторон невозможно полноценно осознать проблематику и собрать необходимую информацию. Исключив Украину и ее европейских союзников, Россия и США могут не оставить украинцам другого выбора, кроме как бороться", – предупреждает первый заведующий кафедрой новейшей истории Европы в Университете Торонто.

Он констатирует, что стремление Трампа получить Нобелевскую премию мира превратилось в одну из самых известных уязвимостей лидера в истории международных отношений.

