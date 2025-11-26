Генсек НАТО: Іспанія скоро зрозуміє, що їй доведеться витрачати на оборону більше

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте у контексті критики Іспанії за недостатні витрати на оборону заявив, що країні вже ж доведеться витрачати більше на ці цілі.

Про це Рютте сказав в інтерв’ю El Pais, повідомляє "Європейська правда".

У генсека НАТО спитали, чи може Іспанія виконувати свої зобов’язання перед Альянсом, витрачаючи на оборону 2% від ВВП, на що Рютте відповів, що це нереально.

"Іспанія незабаром зрозуміє, що їй також потрібно витратити від 3,4% до 3,6%. 2%, про які домовилися на саміті в Уельсі в 2014 році, були приблизною оцінкою. Нинішні 3,5% базуються на вимогах, узгоджених міністрами оборони на початку червня, перед самітом у Гаазі", – сказав він.

За словами Рютте, узгоджений обсяг витрат передбачає закупівлю на 400% більше різноманітних систем озброєння, необхідних Європі та Канаді для своєї оборони.

"Іспанія заявляє, що може це зробити з 2,1%, але вона єдина, хто так вважає", – сказав він.

При цьому Рютте назвав позитивом той факт, що іспанські витрати на оборону сягнуть 2% вже цього року, а не 2029-го. Він також відзначив зусилля країни в рамках НАТО.

Його також попросили прокоментувати погрози президента США Дональда Трампа виключити Іспанію з НАТО.

"Це не обговорюється. Але я очікую, що Іспанія виконає цілі щодо обороноздатності. Це те, що прем’єр Санчес пообіцяв мені і НАТО. Я знаю, що він виконує свої обіцянки, наприклад, досягти 2% цього року. Я очікую того ж самого, коли йдеться про виконання цілей. Якщо порахувати, то можна побачити, що потрібно витратити 3,5%, тому що 2,1% недостатньо", – додав Рютте.

Раніше Педро Санчес висловився категорично проти витрат на оборону у розмірі 5% від ВВП, як того вимагав президент США Дональд Трамп.

Водночас джерела іспанських ЗМІ у НАТО також казали, що Альянс не має механізму для виключення зі складу організації, і вихід союзника розглядається лише на добровільній основі.