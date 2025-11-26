Генсек НАТО: Испания скоро поймет, что ей придется тратить на оборону больше

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в контексте критики Испании за недостаточные расходы на оборону заявил, что стране все же придется тратить больше на эти цели.

Об этом Рютте сказал в интервью El Pais, сообщает "Европейская правда".

У генсека НАТО спросили, может ли Испания выполнять свои обязательства перед Альянсом, тратя на оборону 2% от ВВП, на что Рютте ответил, что это нереально.

"Испания вскоре поймет, что ей также нужно потратить от 3,4% до 3,6%. 2%, о которых договорились на саммите в Уэльсе в 2014 году, были приблизительной оценкой. Нынешние 3,5% основаны на требованиях, согласованных министрами обороны в начале июня, перед саммитом в Гааге", – сказал он.

По словам Рютте, согласованный объем расходов предусматривает закупку на 400% больше различных систем вооружения, необходимых Европе и Канаде для своей обороны.

"Испания заявляет, что может это сделать с 2,1%, но она единственная, кто так считает", – сказал он.

При этом Рютте назвал позитивом тот факт, что испанские расходы на оборону достигнут 2% уже в этом году, а не в 2029-м. Он также отметил усилия страны в рамках НАТО.

Его также попросили прокомментировать угрозы президента США Дональда Трампа исключить Испанию из НАТО.

"Это не обсуждается. Но я ожидаю, что Испания выполнит цели по обороноспособности. Это то, что премьер Санчес пообещал мне и НАТО. Я знаю, что он выполняет свои обещания, например, достичь 2% в этом году. Я ожидаю того же самого, когда речь идет о выполнении целей. Если посчитать, то можно увидеть, что нужно потратить 3,5%, потому что 2,1% недостаточно", – добавил Рютте.

Ранее Педро Санчес высказался категорически против расходов на оборону в размере 5% от ВВП, как того требовал президент США Дональд Трамп.

В то же время источники испанских СМИ в НАТО также говорили, что у Альянса нет механизма для исключения из состава организации, и выход союзника рассматривается только на добровольной основе.