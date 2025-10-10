У НАТО непублічно відкинули погрози Трампа вигнати Іспанію

НАТО не має механізму для виключення зі складу організації, і вихід союзника розглядається лише на добровільній основі, незважаючи на погрози президента США Дональда Трампа в бік Іспанії через небажання збільшувати витрати на оборону.

Як пише "Європейська правда", про це агентству Europa Press повідомили джерела у структурі Альянсу.

Напередодні під час зустрічі з президентом Фінляндії Александром Стуббом у Білому домі Трамп назвав Іспанію "країною, що відстає" у питаннях витрат на оборону, і заявив, що її слід "виключити" з НАТО.

Від офіційних коментарів з цього питання НАТО утримується.

Кілька джерел у Альянсі сказали Europa Press, що в НАТО не існує процедур для виключення зі складу. Вони вважають заяви Трампа тактикою для посилення тиску з метою збільшення витрат на оборону.

"Не можна виключити союзника. Не існує жодної процедури для цього", – сказали Europa Press опитані джерела.

Вони водночас додали, що позиція Іспанії не піднімати військові витрати вище 2,1% ВВП не сприймається в НАТО, хоча союзники "намагаються пристосуватися" до цієї розбіжності.

У відповідь на висловлювання Трампа в іспанському уряді непублічно зазначили, що Іспанія виконує "свої цілі щодо обороноздатності" так само, як і Сполучені Штати, є повноправним членом Альянсу і віддана НАТО.

В той же час лідер опозиційної Народної партії Альберто Нуньєс Фейхоо накинувся з критикою на прем’єр-міністра Педро Санчеса після заяви Трампа про те, що Іспанію слід виключити з НАТО.