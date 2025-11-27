Що заважає Іспанії збільшити військову допомогу Україні

Згідно з офіційними даними іспанського уряду, з початку повномасштабної війни Іспанія здійснила в Україну більш ніж 100 військових поставок на суму понад 2,8 млрд євро.

Цифра немала, проте ж йдеться про одну з найбільших економік Європи!

Більш того, існують питання і до якості поставленого Україні військового обладнання.

За підтримки Фонда Конрада Аденауера і Fundacion Civismo журналістка "Європейської правди" Ірина Кутєлєва побувала у Мадриді та обговорила цю ситуацію з іспанськими експертами, політиками та представниками ЗМІ.

Про те, чому країна з однією з найстабільніших економік Європи не наважується взяти на себе провідну роль в підтримці України та без ентузіазму посилює і власну обороноздатність, читайте в статті Союзник у режимі сієсти: що змусить Іспанію посилити військову допомогу Україні. Далі – стислий її виклад.

18 жовтня президент Володимир Зеленський відвідував Мадрид. Під час візиту українського лідера прем’єр Іспанії Педро Санчес оголосив про плани виділити ще 615 млн євро на військову допомогу Україні.

З цієї суми 300 млн євро передбачено для виконання безпекової угоди, за якою Іспанія погодилася щорічно виділяти 1 млрд євро на військову підтримку України. Ще 100 млн євро Іспанія надасть на закупівлю американської зброї для ЗСУ в межах інструменту PURL

Додатково 215 млн євро буде виділено через інструмент ЄС SAFE. За ці кошти профінансують закупівлю обладнання з протидії дронам, радарів та техніки, зокрема й від іспанських виробників.

Звучить непогано, але військовий внесок Іспанії не виглядає значним у порівнянні з іншими країнами. При цьому в гуманітарному плані іспанська підтримка України є доволі суттєвою.

Питання до обсягів саме військової підтримки виникають і у самій Іспанії.

Окрім місцевих журналістів, які ставлять під сумнів, а чи достатньо Іспанія робить для України, це питання є одним з приводів для опозиції вколоти прем’єра Санчеса.

Влада захищається, переконуючи, що "Іспанія завжди буде частиною вирішення проблем".

Головна причина іспанської нерішучості – політична турбулентність.

У багатьох принципових питаннях, в тому числі – щодо військових витрат, прем'єр Санчес змушений оглядатися на позицію свого молодшого партнера по коаліції – лівої партії Sumar.

Ця політсила традиційно дуже войовничо налаштована до Ізраїлю і відносно не дуже – до Росії. До того ж їхнім пріоритетом, як і для більшості лівих сил, є різні соціальні ініціативи – пенсії, декретні відпустки, гендерна рівність тощо. І витратам на військову допомогу іноземним країнам місця тут не знаходиться.

До того ж в Іспанії є ще більш ліва політична сила під назвою Podemos. Вони не входять до урядової коаліції, однак ситуативно можуть надавати уряду Санчеса голоси у парламенті за певні ініціативи.

Щодо допомоги Україні Podemos займає ще більш пацифістську позицію.

Варто уточнити: Іспанія ніколи не була в авангарді, коли йшлося про витрати на оборону. Донедавна показник Мадрида щодо оборонних витрат становив лише 1,32% від ВВП. І доведення його до 2% – вже саме по собі виглядає "подвигом" для Мадрида.

Місцеві журналісти і політики визнають: влада просто не інформує суспільство про ризики, які виникли для Європи після початку повномасштабної російської агресії в Україні.

Гібридні атаки РФ проти країн ЄС змусили прокинутися більшість країн Європи. Іспанія, на жаль, поки воліє "спати".

Політики, ані у владі, ані в опозиції, досі не готові говорити непопулярні речі – про можливість скорої війни у Європі та про потребу радикального перегляду бюджетних пріоритетів.

І це зрозуміло – до виборів залишилося лише півтора року.

Проте Іспанія також не може довго ігнорувати проблеми, які турбують більшу частину Європи. Тож повільне "пробудження" Іспанії триватиме.

Докладніше – в матеріалі Ірини Кутєлєвої Союзник у режимі сієсти: що змусить Іспанію посилити військову допомогу Україні.