Что мешает Испании увеличить военную помощь Украине

Согласно официальным данным испанского правительства, с начала полномасштабной войны Испания осуществила в Украину более 100 военных поставок на сумму свыше 2,8 млрд евро.

Цифра немалая, однако речь идет об одной из крупнейших экономик Европы!

Более того, существуют вопросы и к качеству поставленного Украине военного оборудования.

При поддержке Фонда Конрада Аденауэра и Fundacion Civismo журналистка "Европейской правды" Ирина Кутелева побывала в Мадриде и обсудила эту ситуацию с испанскими экспертами, политиками и представителями СМИ.

О том, почему страна с одной из самых стабильных экономик Европы не решается взять на себя ведущую роль в поддержке Украины и без энтузиазма усиливает собственную обороноспособность, читайте в статье Союзник в режиме сиесты: что заставит Испанию усилить военную помощь Украине. Далее – краткое изложение статьи.

18 октября президент Владимир Зеленский посетил Мадрид. Во время визита украинского лидера премьер Испании Педро Санчес объявил о планах выделить еще 615 млн евро на военную помощь Украине.

Из этой суммы 300 млн евро предусмотрено для выполнения соглашения о безопасности, по которому Испания согласилась ежегодно выделять 1 млрд евро на военную поддержку Украины. Еще 100 млн евро Испания предоставит на закупку американского оружия для ВСУ в рамках инструмента PURL

Дополнительно 215 млн евро будет выделено через инструмент ЕС SAFE. За эти средства будет профинансирована закупка оборудования по противодействию дронам, радаров и техники, в том числе от испанских производителей.

Звучит неплохо, но военный вклад Испании не выглядит значительным по сравнению с другими странами. При этом в гуманитарном плане испанская поддержка Украины является довольно существенной.

Вопросы к объемам именно военной поддержки возникают и в самой Испании.

Кроме местных журналистов, которые ставят под сомнение, достаточно ли Испания делает для Украины, этот вопрос является одним из поводов для оппозиции уколоть премьера Санчеса.

Власть защищается, убеждая, что "Испания всегда будет частью решения проблем".

Главная причина испанской нерешительности – политическая турбулентность.

Во многих принципиальных вопросах, в том числе – по военным расходам, премьер Санчес вынужден оглядываться на позицию своего младшего партнера по коалиции – левой партии Sumar.

Эта политическая сила традиционно очень воинственно настроена по отношению к Израилю и относительно не очень – к России. К тому же их приоритетом, как и для большинства левых сил, являются различные социальные инициативы – пенсии, декретные отпуска, гендерное равенство и т.д. И расходам на военную помощь иностранным странам места здесь не находится.

К тому же в Испании есть еще более левая политическая сила под названием Podemos. Они не входят в правительственную коалицию, однако ситуативно могут предоставлять правительству Санчеса голоса в парламенте за определенные инициативы.

В отношении помощи Украине Podemos занимает еще более пацифистскую позицию.

Стоит уточнить: Испания никогда не была в авангарде, когда речь шла о расходах на оборону. До недавнего времени показатель Мадрида по оборонным расходам составлял лишь 1,32% от ВВП. И доведение его до 2% – уже само по себе выглядит "подвигом" для Мадрида.

Местные журналисты и политики признают: власть просто не информирует общество о рисках, которые возникли для Европы после начала полномасштабной российской агрессии в Украине.

Гибридные атаки РФ против стран ЕС заставили проснуться большинство стран Европы. Испания, к сожалению, пока предпочитает "спать".

Политики, ни во власти, ни в оппозиции, до сих пор не готовы говорить непопулярные вещи – о возможности скорой войны в Европе и о необходимости радикального пересмотра бюджетных приоритетов.

И это понятно – до выборов осталось всего полтора года.

Однако Испания также не может долго игнорировать проблемы, которые беспокоят большую часть Европы. Поэтому медленное "пробуждение" Испании будет продолжаться.

Подробнее – в материале Ирины Кутелевой Союзник в режиме сиесты: что заставит Испанию усилить военную помощь Украине.