Парламент Молдови проголосував за закриття "Русского дома" в Кишиневі

Парламент Молдови у четвер у другому читанні схвалив законопроєкт, який відкриває шлях для закриття культурного центру Росії в Кишиневі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker.

Рішення ухвалили голосами 57 депутатів. Проєкт денонсації угоди з Росією про створення та функціонування культурних центрів розробили на запит Міністерства закордонних справ після того, як у лютому 2025 року російські безпілотники порушили повітряний простір Молдови.

Як зазначили в молдовському парламенті, на підставі денонсованої сьогодні угоди в 2009 році Росія відкрила в Кишиневі культурний центр. При цьому Молдова так і не відкрила аналогічний центр в РФ, і це вже порушує баланс і цілі договору.

Також зазначається, що російський культурний центр підпорядковується посольству РФ і фінансується "Росспівробітництвом", яке перебуває під міжнародними санкціями.

"В ЄС "Росспівробітництво" кваліфікують як основний державний орган, що проєктує м'яку силу Кремля і його гібридний вплив, включаючи просування так званої концепції "русского мира"", – додали в парламенті.

Крім того, автори проєкту денонсації підкреслюють, що в нинішній геополітичній ситуації "угоду з РФ можна використовувати для просування спотворених наративів, а це загрожує інформаційній безпеці Молдови".

Про закриття "Русского дома" у Кишиневі заговорили у лютому 2025 року після чергового інциденту з падінням на території Молдови російських БпЛА, якими атакували українські порти в Одеській області.

Після парламентських виборів і формування нового уряду на початку листопада Молдова зробила наступний крок до денонсації угоди з Росією про культурні центри, внаслідок чого у Кишиневі закриється "Русский дом".